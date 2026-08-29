Москва29 авгВести.В Томской области с рельсов сошли три вагона с углем, размер ущерба устанавливается. Об этом сообщает Восточное МСУТ на транспорте.
Инцидент произошел 29 августа, в субботу, во время маневровых работ по выводу вагонов из тупика тепловозом.
По пути необщего пользования в г. Северск Томской области Западно-Сибирской железной дороги произошел сход трех вагонов, груженых углем. В результате инцидента никто не пострадал, опрокидывания состава не допущеноговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По факту организована проверка в части соблюдения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Детали и все обстоятельства случившегося выясняются.