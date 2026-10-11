Уголовное дело возбуждено после схода грузового поезда в Курской области

В Курской области после схода грузового поезда возбуждено уголовное дело Уголовное дело возбуждено после схода грузового поезда в Курской области

Москва11 окт Вести.В Курской области по факту схода с рельсов грузового поезда возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта со значительным ущербом. Об этом сообщает Западное МСУТ СК России.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ… В результате инцидента повреждено железнодорожное полотно и состав, что повлекло причинение собственникам крупного ущерба на сумму свыше 1 миллиона рублей говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

ЧП произошло в сентябре 2026 года при маневровых работах по транспортировке 8 вагонов на железнодорожной станции Льгов-2. Следственные органы устанавливают причины случившегося.