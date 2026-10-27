В Подмосковье с рельсов сошли три вагона грузового поезда, идет проверка

СК расследует причины схода с рельсов 3 вагонов грузового поезда в Подмосковье В Подмосковье с рельсов сошли три вагона грузового поезда, идет проверка

Москва27 окт Вести.В Московской области расследуют обстоятельства схода с рельсов трех грузовых вагонов на железнодорожных путях. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером 26 октября 2026 года на станции Яничкино Московской железной дороги во время проведения маневровых работ.

При перестановке состава с одного пути на другой допущен проезд на запрещающий сигнал светофора, что повлекло сход трех грузовых вагонов сказано в публикации

В результате происшествия пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается.

Проводится проверка о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.