Москва26 октВести.В Свердловской области выясняются обстоятельства схода с рельсов железнодорожных вагонов, сообщается в MAX-канале Центрального МСУТ СК России.
Предварительно установлено, что на перегоне Макарцево – Седельниково на участке Решеты – Арамиль Свердловской железной дороги сошли грузовые вагоны и загорелись. Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы.
Центральным МСУТ СК России проводится проверкаговорится в сообщении
На место происшествия выехали эксперты, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Ранее в РЖД сообщили, что движение приостановлено, на график пассажирских поездов это не повлияло.