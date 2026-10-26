Москва26 октВести.В Свердловской области выясняются обстоятельства схода с рельсов железнодорожных вагонов, сообщается в MAX-канале Центрального МСУТ СК России.

Предварительно установлено, что на перегоне Макарцево – Седельниково на участке Решеты – Арамиль Свердловской железной дороги сошли грузовые вагоны и загорелись. Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы.

Центральным МСУТ СК России проводится проверка

говорится в сообщении

На место происшествия выехали эксперты, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее в РЖД сообщили, что движение приостановлено, на график пассажирских поездов это не повлияло.