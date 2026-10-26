МЧС ликвидировало открытое горение после схода вагонов в Свердловской области

Открытое горение вагонов в Свердловской области ликвидировано МЧС ликвидировало открытое горение после схода вагонов в Свердловской области

Москва26 окт Вести.В Свердловской области ликвидировали открытое горение после схода вагонов. Об этом сообщается на сайте управления МЧС России по региону.

В 04.47 (мест) произведена расцепка горящих вагонов, восстановительным поездом производится буксировка 54 не горящих вагонов на безопасное расстояние. В 12:44 (мест) ликвидация открытого горения говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что на перегоне Решеты - Седельниково под Екатеринбургом 20 вагонов сошли с рельсов, при этом семь цистерн загорелись. Огонь распространился на 1 500 квадратных метров, после чего специалистам удалось локализовать пожар.