МЧС: 39 вагонов грузового поезда сошло с путей на Урале

Число сошедших с путей на Урале вагонов грузового поезда возросло до 39 МЧС: 39 вагонов грузового поезда сошло с путей на Урале

Москва26 окт Вести.На перегоне Решеты – Седельниково в Екатеринбурге сошло с путей 39 вагонов, говорится в публикации на сайте ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что с рельсов сошло 20 вагонов, 7 железнодорожных цистерн загорелось. Возгорание произошло сегодня ночью, в 02.21 по местному времени.

По информации Свердловской железной дороги наблюдается горение 7 цистерн, сошло с путей 39 вагонов говорится в публикации

В 04.47 была произведена расцепка горящих вагонов, восстановительный поезд отбуксировал 54 не горевших вагона на безопасное расстояние, в 12.44 открытое горение было ликвидировано.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.