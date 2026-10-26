Москва26 октВести.В Свердловской области справились с распространением огня, вспыхнувшего после схода с рельсов вагонов грузового состава. Пламя удалось остановить на площади 1 500 квадратных метров. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону на платформе MAX.
В 09.02 (07.02 мск) произведена локализация пожара на площади 1 500 кв. мговорится в публикации
Из-за возгорания Роспотребнадзор намерен проверить воздух в районе ближайших жилых домов – специалисты возьмут пробы и проведут лабораторные исследования.
Людям, живущим рядом с местом пожара, рекомендуют как можно меньше находиться на улице, держать окна закрытыми, а если выйти все же нужно – надевать маски или респираторы.
Ранее сообщалось, что на перегоне Решеты - Седельниково под Екатеринбургом произошла авария: 20 вагонов сошли с путей, а семь цистерн загорелись.