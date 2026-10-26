Москва26 октВести.В связи с возгоранием железнодорожных цистерн на перегоне Решеты-Седельниково организовано проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки, говорится в MAX-канале управления Роспотребнадзора по Свердловской области
Специалисты оценят качество воздуха по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгоранияговорится в сообщении
Исследования проводит филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».
Ранее сообщалось, что на железнодорожном перегоне Решеты-Седельниково под Екатеринбургом произошла авария, в результате которой сошли с рельс 20 вагонов, загорелись семь цистерн.