Два вагона с аммиачной селитрой сошли с рельсов в Свердловской области

В Свердловской области с рельсов сошли вагоны с аммиачной селитрой Два вагона с аммиачной селитрой сошли с рельсов в Свердловской области

Москва2 ноя Вести.В Свердловской области с рельсов сошли два вагона с аммиачной селитрой. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел вечером 2 октября, в понедельник, на подъездных железнодорожных путях необщего пользования недалеко от станции Мурзинка.

Допущен сход двух вагонов, груженных аммиачной селитрой, без опрокидывания. В результате инцидента никто не пострадал, груз не поврежден говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что пути принадлежат АО "Калиновский химический завод". По факту организована проверка в части соблюдения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.