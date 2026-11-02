Москва2 нояВести.В Свердловской области с рельсов сошли два вагона с аммиачной селитрой. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел вечером 2 октября, в понедельник, на подъездных железнодорожных путях необщего пользования недалеко от станции Мурзинка.
Допущен сход двух вагонов, груженных аммиачной селитрой, без опрокидывания. В результате инцидента никто не пострадал, груз не поврежденговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Отмечается, что пути принадлежат АО "Калиновский химический завод". По факту организована проверка в части соблюдения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.