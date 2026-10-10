Москва10 окт Вести.В Челябинской области транспортная прокуратура выясняет причины схода локомотива на станции Уржумка, сообщает пресс-служба ведомства.

10 октября 2026 года, около 07 часов местного времени, на железнодорожных путях базы ПМС‑173 станции Уржумка Южно‑Уральской железной дороги допущен сход локомотива пятью колесными парами, без опрокидывания