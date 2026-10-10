Москва10 октВести.В Челябинской области транспортная прокуратура выясняет причины схода локомотива на станции Уржумка, сообщает пресс-служба ведомства.
10 октября 2026 года, около 07 часов местного времени, на железнодорожных путях базы ПМС‑173 станции Уржумка Южно‑Уральской железной дороги допущен сход локомотива пятью колесными парами, без опрокидыванияговорится в сообщении
Пострадавших в результате происшествия нет, ведутся восстановительные работы.
Движение поездов осуществляется согласно графику.
Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.