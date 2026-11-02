СК устанавливает обстоятельства схода с пути подвижного состава в Омской области

Подвижной состав сошел с рельсов в Омской области СК устанавливает обстоятельства схода с пути подвижного состава в Омской области

Москва2 ноя Вести.Омским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщается в MAX-канале ведомства.

Предварительно установлено, что вечером на станции "Московка" Западно-Сибирской железной дороги при выполнении локомотивом маневровых работ холостым ходом произошел сход подвижного состава с рельсов без опрокидывания.

Следователями и следователями-криминалистами проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего говорится в сообщении

Размер ущерба устанавливается.