Два пассажирских вагона сошли с рельсов в Кемеровской области СК устанавливает обстоятельства происшествия на ж/д в Кемеровской области

Москва22 окт Вести.Следователи проводят проверку нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, во время которого с рельсов сошли два пассажирских вагона, никто не пострадал, сообщается в MAX-канале Восточного МСУТ СК России.

Предварительно установлено, что ночью на станции Новокузнецк Западно-Сибирской железной дороги в Кемеровской области во время маневровых работ сошли пассажирского вагона (без людей). Никто не пострадал говорится в сообщении ведомства

Сумма ущерба устанавливается. Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.