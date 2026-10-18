СК проводит проверку после схода с рельсов 4 вагонов в Новосибирской области

СК установит причины схода с рельсов 4 вагонов в Новосибирской области СК проводит проверку после схода с рельсов 4 вагонов в Новосибирской области

Москва18 окт Вести.Следователи устанавливают обстоятельства схода с рельсов подвижного состава в Новосибирской области. Об этом сообщает в MAX пресс-служба Восточного МСУТ СК России.

Инцидент произошел 18 октября на железнодорожных путях необщего пользования, примыкающих к станции Мошково Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области.

Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) сказано в сообщении

По предварительным данным, во время маневра с рельсов сошли 4 порожних полувагонов, 2 из которых опрокинулись.

Размер ущерба и причины произошедшего устанавливаются.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.