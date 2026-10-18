Москва18 октВести.Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода с пути подвижного состава в Новосибирской области, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства.
Предварительно установлено, что в воскресенье, 18 октября, на железнодорожных путях необщего пользования, примыкающих к станции "Мошково", при выполнении маневровых работ сошли с рельсов четыре пустых полувагонов, два из которых опрокинулись.
Прокуратура проверяет исполнение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспортаговорится в сообщении
Устанавливаются причины и обстоятельства события.