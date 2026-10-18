Четыре полувагона сошли с рельсов в Новосибирской области Прокуратура проверяет факт схода с рельсов полувагонов в Новосибирской области

Москва18 окт Вести.Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода с пути подвижного состава в Новосибирской области, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства.

Предварительно установлено, что в воскресенье, 18 октября, на железнодорожных путях необщего пользования, примыкающих к станции "Мошково", при выполнении маневровых работ сошли с рельсов четыре пустых полувагонов, два из которых опрокинулись.

Прокуратура проверяет исполнение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта говорится в сообщении

Устанавливаются причины и обстоятельства события.