Москва11 сенВести.Транспортная прокуратура проверяет, соблюдались ли правила безопасности на железной дороге в Новосибирской области на станции Инская, где сошли с рельсов три груженых вагона‑цистерны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспортаговорится в сообщении
К счастью, цистерны не повредились, утечки не было — окружающей среде ничего не угрожает. Сейчас выясняют, почему это произошло.