Под Новосибирском сошли с путей три груженых цистерны, проводится проверка Из-за схода вагонов на станции Инская под Новосибирском проводится проверка

Москва11 сен Вести.Транспортная прокуратура проверяет, соблюдались ли правила безопасности на железной дороге в Новосибирской области на станции Инская, где сошли с рельсов три груженых вагона‑цистерны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта говорится в сообщении

К счастью, цистерны не повредились, утечки не было — окружающей среде ничего не угрожает. Сейчас выясняют, почему это произошло.