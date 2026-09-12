В Новосибирской области завершили ремонт путей после схода вагонов-цистерн

Восстановление путей завершено в Новосибирской области после схода трех цистерн В Новосибирской области завершили ремонт путей после схода вагонов-цистерн

Москва12 сен Вести.В Новосибирской области завершены восстановительные работы на месте схода трех груженых вагонов-цистерн. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Отмечается, что ремонт был завершен вечером 11 сентября.

Железнодорожники завершили все восстановительные работы на месте схода вагонов на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги. В частности, проведены работы по замене верхнего строения пути и элементов стрелочного перевода сказано в сообщении

К ликвидации последствий схода вагонов были привлечен более 120 железнодорожников и 33 единицы специализированной техники.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.