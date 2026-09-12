Москва12 сенВести.В Новосибирской области завершены восстановительные работы на месте схода трех груженых вагонов-цистерн. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
Отмечается, что ремонт был завершен вечером 11 сентября.
Железнодорожники завершили все восстановительные работы на месте схода вагонов на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги. В частности, проведены работы по замене верхнего строения пути и элементов стрелочного переводасказано в сообщении
К ликвидации последствий схода вагонов были привлечен более 120 железнодорожников и 33 единицы специализированной техники.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.