Москва24 сенВести.Два полувагона, груженные щебнем, сошли с рельсов возле станции Шартынка Южно‑Уральской железной дороги в Башкирии. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
По данным ведомства, никто не пострадал.
23 сентября 2026 года около 14.00 по местному времени (12.00 мск) на путях, принадлежащих ООО "Сангалыкский диоритовый карьер", примыкающих к железнодорожной станции Шартынка Южно‑Уральской железной дороги, при проведении маневровых работ произошел сход двух полувагонов, груженных щебнемсказано в сообщении
Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.