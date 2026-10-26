Москва26 октВести.На железнодорожном перегоне Решеты-Седельниково под Екатеринбургом произошла авария, в результате которой сошли с рельс 20 вагонов, загорелись семь цистерн, сообщается на официальном сайте МЧС по Свердловской области.
По информации Свердловской железной дороги наблюдается горение 7 цистерн, сошли с путей 20 вагоновговорится в сообщении
Уже произведена расцепка горящих вагонов, производится буксировка 54 не горящих вагонов на безопасное расстояние. К ликвидации последствий привлечены 106 человек и 31 единица спецтехники.
Устанавливаются причины происшествия.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России выясняет причины схода с рельсов ж/д вагонов в Свердловской области.