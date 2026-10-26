Сход вагонов грузового поезда с возгоранием произошел в Свердловской области

Вагоны грузового поезда сошли с рельс и загорелись в Свердловской области Сход вагонов грузового поезда с возгоранием произошел в Свердловской области

Москва26 окт Вести.Движении грузовых поездов на участке Решеты – Арамиль в Свердловской области приостановлено из-за схода вагонов и их возгорания, сообщается в MAX-канале Свердловской железной дороги – филиал ОАО "РЖД".

На перегоне путевой пост Макарцево – Седельниково двухпутного электрифицированного участка Решеты – Арамиль произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием говорится в сообщении

Пострадавших нет. Движение приостановлено. На график пассажирских поездов это не повлияло. Причины произошедшего устанавливаются.