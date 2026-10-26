Москва26 октВести.Движении грузовых поездов на участке Решеты – Арамиль в Свердловской области приостановлено из-за схода вагонов и их возгорания, сообщается в MAX-канале Свердловской железной дороги – филиал ОАО "РЖД".
На перегоне путевой пост Макарцево – Седельниково двухпутного электрифицированного участка Решеты – Арамиль произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгораниемговорится в сообщении
Пострадавших нет. Движение приостановлено. На график пассажирских поездов это не повлияло. Причины произошедшего устанавливаются.