В Волгограде проверят качество воздуха после пожара на предприятии Специалисты Роспотребнадзора проверят качество воздуха в Волгограде

Москва13 ноя Вести.Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области организовало проверку после пожара на одном из городских предприятий, сообщается на сайте ведомства.

В связи с поступившей 13.11.2026 года информацией о возгорании на территории промышленного предприятия в Красноармейском районе г. Волгограда Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области организовано проведение исследований атмосферного воздуха и измерений радиологических показателей в ближайшей жилой застройке говорится в публикации

Пробы воздуха отберут специалисты аккредитованного Центра гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области. После получения результатов информация будет опубликована.

Жителям соседних с предприятием районов посоветовали закрывать окна или завешивать их мокрой тканью, при сильной задымленности надевать маски или респираторы, носить легкую одежду из натуральных тканей, чаще принимать прохладный душ, полоскать горло, промывать нос и меньше находиться на улице.