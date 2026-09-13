В Волгоградской области действует чрезвычайная пожароопасность В ряде районов Волгоградской области объявлена чрезвычайная пожароопасность

Москва13 сен Вести.На территории четырех районов Волгоградской области объявлена чрезвычайная пожароопасность, режим будет действовать до конца суток 14 сентября. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

До конца суток 13.09.2026, в течение суток 14.09.2026 в отдельных центральных (Фроловский) и северо-западных (Михайловский, Серафимовичский, Кумылженский) районах Волгоградской области ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс) сказано в сообщении

В МЧС призвали жителей не сжигать сухую растительность и мусор, в том числе на приусадебных и дачных участках.