Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской области Беспилотная опасность объявлена на территории Волгоградской области

Москва21 сен Вести.Беспилотная опасность объявлена на всей территории Волгоградской области. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

Беспилотная опасность … объявлена в 21.59 [мск] … Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности. Номер вызова экстренных служб – "112" говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Гражданам рекомендовали укрыться в безопасном месте, в помещении без окон (санузел, коридор без окон, кладовка), сесть на пол между двумя капитальными стенами, не подходить к окнам, а также не пользоваться лифтом.