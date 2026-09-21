Москва21 сенВести.Беспилотная опасность объявлена на всей территории Волгоградской области. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.
Беспилотная опасность … объявлена в 21.59 [мск] … Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности. Номер вызова экстренных служб – "112"говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Гражданам рекомендовали укрыться в безопасном месте, в помещении без окон (санузел, коридор без окон, кладовка), сесть на пол между двумя капитальными стенами, не подходить к окнам, а также не пользоваться лифтом.