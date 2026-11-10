Пролет ж/д моста через реку Виледь обрушился в Архангельской области Поезда задерживаются из-за обрушения пролета ж/д моста под Архангельском

Москва10 ноя Вести.На перегоне Черемуха – Виледь в Архангельской области в результате обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь произошел сход вагонов грузового поезда, сообщает Северная железная дорога – филиал ОАО "РЖД" в MAX.

ЧП произошло сегодня, 10 ноября, в 05.10 утра.

По предварительной информации, пострадавших нет, причины происшествия выясняются, сообщили в компании.

Движение по участку приостановлено. На место направлены восстановительные поезда. Ожидаются задержки пассажирских поездов говорится в публикации

В результате произошедшего на станциях Сольвычегодск, Котлас-Южный и Виледь в общей сложности задержано 8 поездов.

В филиале РЖД проинформировали, что между станциями Котлас-Южный и Виледь организуют доставку пассажиров автобусами, а для их дальнейшего следования по маршруту подготовлены резервные составы.