Прокуратура начала проверку после схода 13 грузовых вагонов в Татарстане

Прокуратура заинтересовалась сходом вагонов в Татарстане Прокуратура начала проверку после схода 13 грузовых вагонов в Татарстане

Москва5 ноя Вести.Камская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту схода вагонов грузового поезда на пути необщего пользования в Набережных Челнах. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел вечером 4 ноября в Набережных Челнах на пути необщего пользования частного грузового предприятия. Во время маневровых работ 13 порожних вагонов сошли с рельсов. Пострадавших нет.

Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры реагирования говорится в сообщении

Ранее в региональном ГУ МЧС сообщали, что ремонтно-восстановительные работы запланированы на ближайшие сутки.