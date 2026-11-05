Москва5 нояВести.Сотрудники МЧС ликвидируют последствия схода 11 вагонов грузового поезда с рельсов в Набережных Челнах, задержек в графике движения поездов нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.
Инцидент произошел на подъездных железнодорожных путях компании "Железнодорожное управление" в Комсомольском районе.
В ходе плановых маневровых работ с рельсов сошли 11 порожних грузовых вагонов грузового ж/д состава. Пострадавших нетговорится в сообщении
Отмечается, что участок не относится к РЖД. Движение поездов на прилегающих участках не прерывалось.
Для ликвидации последствий сформирована восстановительная бригада, ремонтно-восстановительные работы запланированы на ближайшие сутки.
Причины происшествия устанавливаются.