Одиннадцать грузовых вагонов сошли с рельсов в Набережных Челнах

В Татарстане 11 вагонов грузового поезда сошли с рельсов Одиннадцать грузовых вагонов сошли с рельсов в Набережных Челнах

Москва5 ноя Вести.Сотрудники МЧС ликвидируют последствия схода 11 вагонов грузового поезда с рельсов в Набережных Челнах, задержек в графике движения поездов нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

Инцидент произошел на подъездных железнодорожных путях компании "Железнодорожное управление" в Комсомольском районе.

В ходе плановых маневровых работ с рельсов сошли 11 порожних грузовых вагонов грузового ж/д состава. Пострадавших нет говорится в сообщении

Отмечается, что участок не относится к РЖД. Движение поездов на прилегающих участках не прерывалось.

Для ликвидации последствий сформирована восстановительная бригада, ремонтно-восстановительные работы запланированы на ближайшие сутки.

Причины происшествия устанавливаются.