Москва28 октВести.На Дальнем Востоке восемь грузовых вагонов сошли с рельсов при проведении маневровых работ. Об этом сообщила пресс-служа Дальневосточной железной дороги.
ЧП произошло 27 октября в 15.35 по местному времени на станции Угольная.
При маневровых передвижениях группы из 14-ти вагонов допущен сход 8-ми вагонов. Угрозы экологии нет. Пострадавших нет, движение по станции не прерывается. На движение пассажирских поездов происшествие не повлиялоуточняется в сообщении на сайте магистрали
Как отмечается, для ликвидации последствий схода на место инцидента направлен восстановительный поезд. Причины случившегося выясняются.