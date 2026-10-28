Восемь грузовых вагонов сошли с рельсов на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке с рельсов сошли восемь грузовых вагонов Восемь грузовых вагонов сошли с рельсов на Дальнем Востоке

Москва28 окт Вести.На Дальнем Востоке восемь грузовых вагонов сошли с рельсов при проведении маневровых работ. Об этом сообщила пресс-служа Дальневосточной железной дороги.

ЧП произошло 27 октября в 15.35 по местному времени на станции Угольная.

При маневровых передвижениях группы из 14-ти вагонов допущен сход 8-ми вагонов. Угрозы экологии нет. Пострадавших нет, движение по станции не прерывается. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло уточняется в сообщении на сайте магистрали

Как отмечается, для ликвидации последствий схода на место инцидента направлен восстановительный поезд. Причины случившегося выясняются.