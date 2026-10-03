В Дагестане после сильного паводка повторно обрушился Красный мост Сильные ливни вновь обрушили конструкции Красного моста, находящегося на ремонте

Москва3 окт Вести.В Дагестане после ливней повторно обрушился Красный мост, соединяющий Республику с горными районами, сообщает SHOT.

Инцидент случился в Гергебильском районе. После обильных дождей в регионе резко поднялся уровень воды в горных реках и произошел выброс воды с местной ГЭС. Переправа находилась на ремонте после весенних паводков, работы планировали завершить к ноябрю.

Стремительный поток размыл отсыпную площадку с временными опорами Красного моста через реку Аварское Койсу сказано в публикации

По предварительным данным, пострадавших нет. Масштаб повреждений оценят специалисты, решается вопрос о строительстве временной переправы в случае затяжных восстановительных работ.