Москва2 окт Вести.В результате сильных дождей в Дагестане повреждены временные конструкции "Красного моста". Об этом сообщила пресс-служба ГКУ "Дагестанавтодор".

В результате обильных осадков в горных районах республики повысился уровня воды в реках, вследствие чего произошел водосброс с Гоцатлинской ГЭС. Это привело к размыву отсыпной площадки с временными опорами. Также накренилось пролетное строение конструкции говорится в официальном канале предприятия на платформе MAX

Ранее в районе "Красного моста", который расположен на дороге регионального значения "Граница Чеченской Республики – Ботлих – Хунзах – Араканская площадка" на участке км 133+082, было ограничено движение в связи с проведением на аварийно-восстановительных работ. Для оценки сложившейся ситуации на место выехали представители ГКУ "Дагестанавтодор".