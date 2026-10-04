Сроки завершения работ на Красном мосту в Дагестане озвучат через 10-11 дней

"Дагестанавтодор": восстановительные работы на "Красном мосту" продолжаются Сроки завершения работ на Красном мосту в Дагестане озвучат через 10-11 дней

Москва4 окт Вести.В Дагестане продолжаются восстановительные работы на "Красном мосту", который дважды за год был разрушен паводком.

Как сообщили в ГКУ "Дагестанавтодор", ситуация находится на особом контроле руководства республики, с учетом этого будет выкладываться ежедневный отчет о проделанной работе.

С улучшением погодных условий и началом спада уровня воды в реке подрядная организация возобновила работы по восстановлению насыпной площадки и подъездной дороги к ней сказано в сообщении

На следующем этапе будут восстановлены временные опоры с усилением, проведена разборка железобетонных плит и обследование пролетных строений.

Решение о дальнейшем проведении восстановительных работ и примерные сроки их завершения будут приняты в течение 10-11 дней.

Ранее сообщалось, что для скорейшего возобновления движения в горных районах Республики прорабатывается вопрос о возведении временного мостового перехода в случае, если восстановление Красного моста затянется.