Москва4 октВести.В Дагестане продолжаются восстановительные работы на "Красном мосту", который дважды за год был разрушен паводком.
Как сообщили в ГКУ "Дагестанавтодор", ситуация находится на особом контроле руководства республики, с учетом этого будет выкладываться ежедневный отчет о проделанной работе.
С улучшением погодных условий и началом спада уровня воды в реке подрядная организация возобновила работы по восстановлению насыпной площадки и подъездной дороги к нейсказано в сообщении
На следующем этапе будут восстановлены временные опоры с усилением, проведена разборка железобетонных плит и обследование пролетных строений.
Решение о дальнейшем проведении восстановительных работ и примерные сроки их завершения будут приняты в течение 10-11 дней.
Ранее сообщалось, что для скорейшего возобновления движения в горных районах Республики прорабатывается вопрос о возведении временного мостового перехода в случае, если восстановление Красного моста затянется.