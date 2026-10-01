Москва22 октВести.На трассе граница Чечни – Ботлих – Хунзах – Араканская площадка на участке км 133+082 ("Красный мост") продолжаются восстановительные работы, рабочие приступили к бурению скважин для устройства буронабивных свай, сообщается в MAX-канале ГКУ "Дагестанавтодор".
По данным учреждения, специалисты приступили к укладке труб, необходимых для устройства временной объездной дороги.
Одновременно началось бурение скважин для устройства буронабивных свай. Они необходимы для восстановления промежуточной опоры мостаговорится в сообщении
Уточняется, что работы ведутся с привлечением тяжелой техники.
Ранее сообщалось, что в Дагестане продолжаются восстановительные работы на "Красном мосту", который дважды за год был разрушен паводком.