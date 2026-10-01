На "Красном мосту" в Дагестане начали бурить скважины для буронабивных свай

Рабочие восстанавливают промежуточные опоры "Красного моста" в Дагестане На "Красном мосту" в Дагестане начали бурить скважины для буронабивных свай

Москва22 окт Вести.На трассе граница Чечни – Ботлих – Хунзах – Араканская площадка на участке км 133+082 ("Красный мост") продолжаются восстановительные работы, рабочие приступили к бурению скважин для устройства буронабивных свай, сообщается в MAX-канале ГКУ "Дагестанавтодор".

По данным учреждения, специалисты приступили к укладке труб, необходимых для устройства временной объездной дороги.

Одновременно началось бурение скважин для устройства буронабивных свай. Они необходимы для восстановления промежуточной опоры моста говорится в сообщении

Уточняется, что работы ведутся с привлечением тяжелой техники.

Ранее сообщалось, что в Дагестане продолжаются восстановительные работы на "Красном мосту", который дважды за год был разрушен паводком.