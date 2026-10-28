"Дагестанавтодор" начинает работы на Аварском Койсу для объезда Красного моста

В Дагестане продолжают строительство объездной дороги рядом с Красным мостом "Дагестанавтодор" начинает работы на Аварском Койсу для объезда Красного моста

Москва28 окт Вести.Строительство дороги, ведущей в объезд размытого паводком Красного моста, продолжается. В четверг, 29 октября, планируется приступить к работам на реке Аварское Койсу, сообщила пресс-служба ГКУ "Дагестанавтодор" в мессенджере МАХ.

Там уточнили, что Красный мост продолжают восстанавливать. В настоящее время специалисты бурят скважины для установки свай промежуточной опоры сооружения.

Параллельно с этим дорожные работники строят объездную трассу. Так, водопропускные трубы на реке Каракойсу уже уложили, сейчас там отсыпают насыпь и укрепляют временную дорогу.

Следующим этапом станут работы на реке Аварское Койсу. С завтрашнего дня специалисты приступят к укладке водопропускных труб ней написали в пресс-службе

Там также уточнили, что пользоваться объездной дорогой смогут водители всех видов транспорта, включая легковые автомобили и грузовики.