Рядом с "Красным мостом" в Дагестане обстраивают временную объездную дорогу

Временную объездную дорогу обустраивают рядом с "Красным мостом" в Дагестане Рядом с "Красным мостом" в Дагестане обстраивают временную объездную дорогу

Москва26 окт Вести.На 133 км дороги Граница Чеченской Республики – Ботлих – Хунзах – Араканская площадка в Дагестане продолжаются работы по восстановлению "Красного моста", рабочие обустраивают временную объездную дорогу, сообщается в MAX-канале ГКУ "Дагестанавтодор".

В настоящее время специалисты занимаются устройством временной объездной дороги говорится в сообщении

Укладываются металлические трубы и формируется насыпь, необходимые для временного проезда на период восстановительных работ. Параллельно идет бурение скважин под буронабивные сваи, которые станут основанием для восстановления промежуточной опоры моста.

Ранее сообщалось, что рабочие восстанавливают промежуточные опоры "Красного моста" в Дагестане.

В свою очередь поступала информация, что для скорейшего возобновления движения в горных районах Дагестана прорабатывался вопрос о возведении временного мостового перехода в случае, если восстановление Красного моста затянется.