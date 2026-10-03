В Дагестане могут построить временный мост на месте поврежденного Красного

На месте поврежденного Красного моста в Дагестане могут построить временный В Дагестане могут построить временный мост на месте поврежденного Красного

Москва3 окт Вести.Власти Дагестана рассматривают строительство временной переправы на месте разрушенного Красного моста, сообщил в своем канале в MAX временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин.

Ранее сообщалось, что в Гергебильском районе Республики резко поднялся уровень воды в горных реках и произошел выброс воды с местной ГЭС, вследствие чего стремительный поток размыл отсыпную площадку с временными опорами через реку Аварское Койсу. Переправа находилась ремонте после весенних паводков, работы планировали завершить к ноябрю.

После сегодняшнего инцидента на восстановление Красного моста были направлены аварийные бригады.

Благодарю коллег из правительственного блока и дорожные службы за оперативную реакцию на повреждение временных конструкций "Красного моста" сказано в публикации

По предварительным данным, пострадавших нет. В ближайшее время эксперты определят возможность восстановления существующих элементов конструкции.

Также прорабатывается вопрос возведения временного мостового перехода для скорейшего возобновления движения, если восстановление Красного моста затянется.