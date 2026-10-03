Москва3 октВести.Власти Дагестана рассматривают строительство временной переправы на месте разрушенного Красного моста, сообщил в своем канале в MAX временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин.
Ранее сообщалось, что в Гергебильском районе Республики резко поднялся уровень воды в горных реках и произошел выброс воды с местной ГЭС, вследствие чего стремительный поток размыл отсыпную площадку с временными опорами через реку Аварское Койсу. Переправа находилась ремонте после весенних паводков, работы планировали завершить к ноябрю.
После сегодняшнего инцидента на восстановление Красного моста были направлены аварийные бригады.
Благодарю коллег из правительственного блока и дорожные службы за оперативную реакцию на повреждение временных конструкций "Красного моста"сказано в публикации
По предварительным данным, пострадавших нет. В ближайшее время эксперты определят возможность восстановления существующих элементов конструкции.
Также прорабатывается вопрос возведения временного мостового перехода для скорейшего возобновления движения, если восстановление Красного моста затянется.