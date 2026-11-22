В Дагестане восстанавливают насыпь временной переправы В Гергебильском районе Дагестана восстанавливают насыпь временной переправы

Москва22 ноя Вести.В Дагестане ведется восстановление насыпи земляного полотна временной переправы на региональной трассе Граница Чеченской Республики – Ботлих – Хунзах – Араканская площадка. Об этом сообщили в ГКУ "Дагестанавтодор".

Отмечается, что работы ведутся на участке объезда "Красного моста".

В Гергебильском районе на автодороге регионального значения Граница Чеченской Республики – Ботлих – Хунзах – Араканская площадка км 133 на участке объезда "Красного моста" ведутся работы по восстановлению насыпи земляного полотна временной переправы говорится в сообщении

В восстановлении задействованы два экскаватора и два автосамосвала.

О возобновлении движения транспорта станет известно позднее, добавили в ведомстве.