На автотрассе в Дагестане идет восстановление насыпи переправы

В Дагестане продолжаются работы по ремонту переправы На автотрассе в Дагестане идет восстановление насыпи переправы

Москва22 ноя Вести.В Гергебильском районе Дагестана восстанавливают переправу на участке региональной трассы. Движение автотранспорта временно прекращено. Об этом сообщает ГКУ "Дагестанавтодор".

В Гергебильском районе на автодороге регионального значения "Граница Чеченской Республики – Ботлих – Хунзах – Араканская площадка" км 133 на участке объезда "Красного моста" продолжаются работы по восстановлению временной переправы говорится в сообщении

Уточняется, что специалисты устанавливают дополнительные трубы для увеличения пропускной способности трубчатого перехода. В помощь для ускорения работ перебрасывается еще один экскаватор.

Ранее сообщалось, что на данном участке перекрыто движение, ведутся работы по восстановлению насыпи земляного полотна, которую размыло при повышении уровня воды в реках.