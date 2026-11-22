Москва22 нояВести.В Гергебильском районе Дагестана восстанавливают переправу на участке региональной трассы. Движение автотранспорта временно прекращено. Об этом сообщает ГКУ "Дагестанавтодор".
В Гергебильском районе на автодороге регионального значения "Граница Чеченской Республики – Ботлих – Хунзах – Араканская площадка" км 133 на участке объезда "Красного моста" продолжаются работы по восстановлению временной переправыговорится в сообщении
Уточняется, что специалисты устанавливают дополнительные трубы для увеличения пропускной способности трубчатого перехода. В помощь для ускорения работ перебрасывается еще один экскаватор.
Ранее сообщалось, что на данном участке перекрыто движение, ведутся работы по восстановлению насыпи земляного полотна, которую размыло при повышении уровня воды в реках.