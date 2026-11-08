Москва8 ноя Вести.В Республике Дагестан в целях обеспечения безопасности дорожного движения временно закрыта автодорога регионального значения "Хасавюрт – Тлох" на участке км 48 - км 54 (Харибский перевал) в Гумбетовском районе. Об этом сообщает ГКУ "Дагестанавтодор" в MAX.

В регионе наблюдается ухудшение погодных условий, сопровождающееся снежной метелью и нулевой видимостью. Работы по расчистке дороги будут начаты с наступлением благоприятных погодных условий. Об открытии движения автотранспорта будет сообщено дополнительно уточняется в мессенджере

Водителей предупредили об ухудшении погодных условий на ряде автодорог, в том числе на перевале Харами в Ботлихском районе, на Гинухском перевале в Цунтинском районе.