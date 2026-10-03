Из-за оползней и селевых потоков закрыты шесть участков дорог в Дагестане

В Дагестане из-за оползней и селевых потоков закрыты шесть участков дорог Из-за оползней и селевых потоков закрыты шесть участков дорог в Дагестане

Москва3 окт Вести.В Дагестане движение транспорта на шести участках автодорог временно закрыто из-за оползней, схода селей и обвалов скальных пород. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

По состоянию на 21:00 3 октября транспортное сообщение прервано на 6 участках дорог в 5 районах Дагестана отметила пресс-служба министерства в соцсети "ВКонтакте"

Как уточняется, проезд транспорта временно закрыт в Ахтынском, Дахадаевском, Кайтагском, Тляратинском и Чародинском районах.

В Минтрансе республики сообщили, что 4 октября продолжатся работы по восстановлению движения транспорта на всех участках.