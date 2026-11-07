Мощный снегопад парализовал движение на трассе в Хабаровском крае

В Хабаровском крае трассу перекрыли из-за мощного снегопада Мощный снегопад парализовал движение на трассе в Хабаровском крае

Москва7 ноя Вести.Движение всех видов транспорта временно ограничено на трассе Селихино – Николаевск-на-Амуре в Хабаровском крае из-за мощного снегопада. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Отмечается, что запрет на проезд начал действовать 7 ноября с 11.00 (04.00 мск) и продлиться, по предварительным данным, в ближайшие сутки.

На трассе Селихино – Николаевск-на-Амуре временно ограничили движение. Проезд закрыт: на участке от села Богородское до Николаевска-на-Амуре; на подъезде к селу Лазарево; на подъезде к селу Озерпах говорится в сообщении

На автодороге работает специализированная техника.

По прогнозам синоптиков, 7 ноября на востоке Хабаровского края ожидаются сильный снег, метель и порывы ветра до 29 м/с.