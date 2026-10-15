Москва15 октВести.Населенные пункты Хабаровского края завалило толстым слоем снега.
Telegram-канал Amur Mash опубликовал видео аварии на участке Лидога — Ванино. На кадрах видно опрокинувшийся грузовик с песком, который, предположительно, везли для посыпки дорог.
По данным источника, на этом участке произошло уже несколько аварий.
Все сложно и в Комсомольском районе: за сутки его завалило 40-сантиметровым слоем снегасказано в публикации
В Уктуре временно отменили автобусное сообщение, а люди буквально откапывают выходы из домов.