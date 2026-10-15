Москва15 окт Вести.Населенные пункты Хабаровского края завалило толстым слоем снега.

Telegram-канал Amur Mash опубликовал видео аварии на участке Лидога — Ванино. На кадрах видно опрокинувшийся грузовик с песком, который, предположительно, везли для посыпки дорог.

По данным источника, на этом участке произошло уже несколько аварий.

Все сложно и в Комсомольском районе: за сутки его завалило 40-сантиметровым слоем снега сказано в публикации

В Уктуре временно отменили автобусное сообщение, а люди буквально откапывают выходы из домов.