В Краснодарском крае снегопад привел к перебоям с электричеством Жители Кубани остались без электричества из-за сильного снегопада

Москва7 ноя Вести.В Краснодарском крае дороги заметает снегом, сильнее всего снегопад затронул горные районы – окрестности Красной Поляны, Мезмая и Нефтегорска, сообщает Baza.

Снежный апокалипсис привел к нарушению энергоснабжения из-за налипшего на провода снега. В Краснодаре без электричества остались потребители примерно на 20 улицах Прикубанского округа.

По прогнозу синоптиков, осадки в ближайшие два дня не прекратятся.

В Сочи и Сириусе было объявлено штормовое предупреждение – на побережье ожидаются полутораметровые волны. Жителям и гостям курорта рекомендовали не посещать набережные и пирсы.

Непогода разгулялась не только на Кубани - не менее 36 тысяч человек остаются без света в Тюменской, Курганской и Свердловской областях, где линии электропередачи повредили сильный ветер и ледяной дождь.

В Хабаровске выпало уже 87% ноябрьской нормы осадков, дорожные службы региона работают в усиленном режиме. Из-за сильного снегопада была перекрыта трасса Селихино - Николаевск-на-Амуре.