Москва7 нояВести.В Краснодарском крае дороги заметает снегом, сильнее всего снегопад затронул горные районы – окрестности Красной Поляны, Мезмая и Нефтегорска, сообщает Baza.
Снежный апокалипсис привел к нарушению энергоснабжения из-за налипшего на провода снега. В Краснодаре без электричества остались потребители примерно на 20 улицах Прикубанского округа.
По прогнозу синоптиков, осадки в ближайшие два дня не прекратятся.
В Сочи и Сириусе было объявлено штормовое предупреждение – на побережье ожидаются полутораметровые волны. Жителям и гостям курорта рекомендовали не посещать набережные и пирсы.
Непогода разгулялась не только на Кубани - не менее 36 тысяч человек остаются без света в Тюменской, Курганской и Свердловской областях, где линии электропередачи повредили сильный ветер и ледяной дождь.
В Хабаровске выпало уже 87% ноябрьской нормы осадков, дорожные службы региона работают в усиленном режиме. Из-за сильного снегопада была перекрыта трасса Селихино - Николаевск-на-Амуре.