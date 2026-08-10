В Геленджике и ряде курортных сел произошло аварийное отключение света

Жители Геленджика и нескольких курортных сел лишились света В Геленджике и ряде курортных сел произошло аварийное отключение света

Москва10 авг Вести.В Геленджике Краснодарского края зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщает "Геленджикэлектросеть".

Как говорится в сообщении компании, также отключения затронули несколько близлежащих населенных пунктов. Среди них села Дивноморское, Кабардинка, Возрождение, Адербиевка, Марьина Роща и Виноградное, а также поселок Светлый и хутор Джанхот.

Зафиксировано аварийное отключение на территории Геленджика. … Причина: срабатывание системы автоматизированного отключения нагрузки в вышестоящей сетевой организации сказано в тексте

Ожидается, что восстановление энергоснабжения займет до двух часов. Возвращать свет потребителям планируют поэтапно.