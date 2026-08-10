Москва10 авгВести.Жители четырех улиц в Центральном округе Краснодара остались без электричества из-за аварии на сетях, сообщила пресс-служба единой дежурно-диспетчерской службы города в мессенджере МАХ.
Без электроэнергии остались улицы Путевая, Коммунаров, Хакурате, Одесскаянаписали в сообщении
По данным службы, сработала защита на линии 6-10 кВ, отключены восемь трансформаторных подстанций. На месте работает аварийная бригада.
Отключение также затронуло Прикубанский округ города. Отключены 15 трансформаторных подстанций.