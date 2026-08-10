Аварийное отключение электричества затронуло четыре улицы в центре Краснодара

В Центральном округе Краснодара отключили свет Аварийное отключение электричества затронуло четыре улицы в центре Краснодара

Москва10 авг Вести.Жители четырех улиц в Центральном округе Краснодара остались без электричества из-за аварии на сетях, сообщила пресс-служба единой дежурно-диспетчерской службы города в мессенджере МАХ.

Без электроэнергии остались улицы Путевая, Коммунаров, Хакурате, Одесская написали в сообщении

По данным службы, сработала защита на линии 6-10 кВ, отключены восемь трансформаторных подстанций. На месте работает аварийная бригада.

Отключение также затронуло Прикубанский округ города. Отключены 15 трансформаторных подстанций.