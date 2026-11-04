Восемь населенных пунктов остались без света в Красноярском крае

Восемь красноярских поселков остались без света из-за аварии Восемь населенных пунктов остались без света в Красноярском крае

Москва4 ноя Вести.Аварийное отключение электричества произошло в восьми населенных пунктах в Красноярском крае, к устранению последствий привлечены шесть человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что сообщение о произошедшем поступило утром 4 ноября.

Поступило сообщение об аварийном отключении электроснабжения на территории Иланско-Нижнеингашского муниципального образования в 8 населённых пунктах. Причина отключения устанавливается сказано в сообщении

К устранению аварии привлечены шесть человек и две единицы техники.

Ранее стало известно, что вечером 2 ноября в шести населенных пунктах Ермаковского и Курагинского муниципальных округов произошли аварийные отключения электроэнергии, введен режим ЧС муниципального характера.