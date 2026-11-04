Москва4 нояВести.Аварийное отключение электричества произошло в восьми населенных пунктах в Красноярском крае, к устранению последствий привлечены шесть человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что сообщение о произошедшем поступило утром 4 ноября.
Поступило сообщение об аварийном отключении электроснабжения на территории Иланско-Нижнеингашского муниципального образования в 8 населённых пунктах. Причина отключения устанавливаетсясказано в сообщении
К устранению аварии привлечены шесть человек и две единицы техники.
Ранее стало известно, что вечером 2 ноября в шести населенных пунктах Ермаковского и Курагинского муниципальных округов произошли аварийные отключения электроэнергии, введен режим ЧС муниципального характера.