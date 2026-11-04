Москва4 нояВести.Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курагинском муниципальном округе Красноярского края из-за отключения электроэнергии в четырех населенных пунктах. Об этом сообщила администрация округа, передает ТАСС.
Ввести с 6 часов 30 минут 4 ноября на территории муниципального образования Курагинский муниципальный округ режим функционирования "Чрезвычайная ситуация"говорится в сообщении
Отмечается, что в поселках Кошурниково, Чибижек и селах Черемшанка и Можарка длительное время нет электроэнергии. А температура воздуха в этих населенных пунктах составляет от −7 до −9 °C.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Красноярском крае нарушено электроснабжение.