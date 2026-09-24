Москва24 сенВести.В Краснодарском крае введен режим чрезвычайной ситуации в связи с возникшими сложностями в агросекторе. Губернатор региона Вениамин Кондратьев подписал соответствующий указ.
Аграрии столкнулись с трудностями при реализации значительных объемов продукции в связи с массированными атаками БПЛА на логистическую и транспортную инфраструктуру Кубани.
Считать обстановку, сложившуюся на территории Краснодарского края, начиная с 12 августа 2026 года чрезвычайной ситуациейнаписано в сообщении пресс-службы администрации региона
Решение о введении режима ЧС продиктовано потенциальным нарушением условий жизнедеятельности людей, а также значительными материальными потерями.