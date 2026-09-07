В некоторых городах и округах Красноярского края объявлен режим "черного неба"

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в Красноярском крае В некоторых городах и округах Красноярского края объявлен режим "черного неба"

Москва7 сен Вести.В Красноярске и на некоторых территориях края на сутки объявлен режим "черного неба". Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.

По данным Среднесибирского УГМС, общий прогноз неблагоприятных метеоусловий (НМУ) объявлен с 19:00 7 сентября до 19:00 8 сентября написал министр

Режим "черного неба" объявлен на территории Абанского, Ачинского, Балахтинско-Новоселовского, Бирилюсского, Боготольского, Большемуртинского-Сухобузимского, Дзержинско-Тасеевского, Емельяновского, Ермаковского, Идринско-Краснотуранского, Иланско-Нижнеингашского, Ирбейско-Саянского, Канского, Каратузского, Козульского, Курагинского, Манско-Уярского, Минусинского, Назаровского, Рыбинского, Сосновоборского, Ужурского, Шарыповского, Шушенского, Эвенкийского муниципальных округов, а также в городах Красноярск, Дивногорск, Железногорск, Зеленогорск и поселке Солнечный.

Предприятиям с источниками негативного воздействия на окружающую среду, необходимо выполнять меры по снижению выбросов. Жителей также просят отказаться от работ, которые могут привести к загрязнению атмосферного воздуха.

Инспекторы экологического надзора работают в усиленном режиме и оперативно выезжают на проверку по сообщениям граждан.