Более 50 жилых домов, 4 детсада и 2 школы остались без света в Ленинске-Кузнецке

В Ленинске-Кузнецке без света остались 54 жилых дома, 4 детсада и 2 школы Более 50 жилых домов, 4 детсада и 2 школы остались без света в Ленинске-Кузнецке

Москва23 окт Вести.В городе Ленинск-Кузнецк в Кемеровской области в результате аварии без электроснабжения остались более 6 тыс. человек, среди которых — 851 ребенок. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Аварийное отключение электроснабжения на территории г. Ленинск-Кузнецкий. Под отключение попадают 54 многоквартирных жилых домов, 4 детских сада и 2 школы: всего — 6331 человек (из них 851 ребенок) уточняется в сообщении на сайте ведомства

Как отмечается, аварийные бригады уже приступили к ремонтным работам.