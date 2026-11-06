Москва6 нояВести.В Донецке без электроэнергии остаются более 15 тысяч абонентов. На местах работают аварийные бригады. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин.
Отключения коснулись Калининского, Петровского и Пролетарского районов.
Частично в Калининском и Пролетарском районах, в связи с превышением допустимой нагрузки по сети, обесточено 81 трансформаторная подстанция. Без электроэнергии остаются 7040 абонентов. По уточненной информации, в Петровском районе обесточено 64 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 8 100 абонентовнаписал глава города в мессенджере МАХ
Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.