В трех районах Донецка без электричества остались более 15 тысяч абонентов

Более 15 тысяч абонентов остались без света в Донецке В трех районах Донецка без электричества остались более 15 тысяч абонентов

Москва6 ноя Вести.В Донецке без электроэнергии остаются более 15 тысяч абонентов. На местах работают аварийные бригады. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин.

Отключения коснулись Калининского, Петровского и Пролетарского районов.

Частично в Калининском и Пролетарском районах, в связи с превышением допустимой нагрузки по сети, обесточено 81 трансформаторная подстанция. Без электроэнергии остаются 7040 абонентов. По уточненной информации, в Петровском районе обесточено 64 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 8 100 абонентов написал глава города в мессенджере МАХ

Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.