Москва29 октВести.В Петровском и Пролетарском районах Донецка частично произошли отключения электричества. Об этом сообщил в MAX глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин.
Отключения коснулись 23 100 абонентов.
По поступившей информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", частично в Петровском и Пролетарском районах, в связи с превышением допустимой нагрузки по сети, произошло отключение 110 трансформаторных подстанцийотмечается в сообщении
Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.