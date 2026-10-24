Москва24 октВести.Из-за повреждения на воздушной линии электропередачи, без света остались четыре населенных пункта в Ставропольском крае. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.
По информации, поступившей от ДД "Ставропольэнерго", произошло аварийное отключение электроэнергии в следующих населенных пунктах: — с. Юца (частично);— с. Джуца (частично);— с. Этока (полностью); — х. Тамбукан (полностью)говорится в сообщении
По информации главы округа, без света остались 3 624 человека. На месте работает аварийная бригада. В данный момент специалисты устраняют повреждения.