На Ставрополье около 3 600 человек остались без электричества из-за аварии

В Ставропольском крае из-за аварии без электроснабжения остались 4 села На Ставрополье около 3 600 человек остались без электричества из-за аварии

Москва24 окт Вести.Из-за повреждения на воздушной линии электропередачи, без света остались четыре населенных пункта в Ставропольском крае. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

По информации, поступившей от ДД "Ставропольэнерго", произошло аварийное отключение электроэнергии в следующих населенных пунктах: — с. Юца (частично);— с. Джуца (частично);— с. Этока (полностью); — х. Тамбукан (полностью) говорится в сообщении

По информации главы округа, без света остались 3 624 человека. На месте работает аварийная бригада. В данный момент специалисты устраняют повреждения.